На отдыхе: Арабелла Чи в черно-белом купальнике похвасталась соблазнительным бюстом

Блондинка выложила снимок из отпуска в теплых краях.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала подписчиков в Instagram фото с отдыха.
Девушка решила сделать селфи, принимая солнечные ванны. На ней был черно-белый купальник, в котором она блеснула сексуальным бюстом.
У Чи были распущены волосы, макияж с персиковыми румянами, лаконичные золотые серьги в ушах и цепочки с подвесками на шее.
Напомним, ранее Арабелла Чи в черном длинном платье без рукавов сходила на вечеринку.
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