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На отдыхе: Арабелла Чи в черно-белом купальнике похвасталась соблазнительным бюстом

На отдыхе: Арабелла Чи в черно-белом купальнике похвасталась соблазнительным бюстом

На отдыхе: Арабелла Чи в черно-белом купальнике похвасталась соблазнительным бюстом

Арабелла Чи/Instagram

Блондинка выложила снимок из отпуска в теплых краях.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала подписчиков в Instagram фото с отдыха.

Девушка решила сделать селфи, принимая солнечные ванны. На ней был черно-белый купальник, в котором она блеснула сексуальным бюстом.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

У Чи были распущены волосы, макияж с персиковыми румянами, лаконичные золотые серьги в ушах и цепочки с подвесками на шее.

Напомним, ранее Арабелла Чи в черном длинном платье без рукавов сходила на вечеринку.

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