На отдыхе: Арабелла Чи в черном бикини похвасталась упругими ягодицами

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – снова порадовала фолловеров в Instagram новой порцией пикантных фотографий с отдыха.

Красавица наслаждалась отдыхом на курорте в стильном черном бикини. Чи сделала селфи на фоне морского пейзажа и похвасталась стройной фигурой. Пляжный лук модель, как обычно, дополнила золотыми украшениями.

Арабелла Чи/Instagram

А еще она выложила фото, где релаксирует на шезлонге у бассейна. На этом кадре Арабелла продемонстрировала свои упругие ягодицы.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи похвасталась подтянутым телом в белом бикини из рельефной ткани и с золотой фурнитурой.

Читайте также: