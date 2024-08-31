На отдыхе: Арабелла Чи в черном бикини похвасталась упругими ягодицами

Арабелла Чи показала новые снимки в купальнике.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – снова порадовала фолловеров в Instagram новой порцией пикантных фотографий с отдыха.
Красавица наслаждалась отдыхом на курорте в стильном черном бикини. Чи сделала селфи на фоне морского пейзажа и похвасталась стройной фигурой. Пляжный лук модель, как обычно, дополнила золотыми украшениями.
А еще она выложила фото, где релаксирует на шезлонге у бассейна. На этом кадре Арабелла продемонстрировала свои упругие ягодицы.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи похвасталась подтянутым телом в белом бикини из рельефной ткани и с золотой фурнитурой.
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