На отдыхе: британская модель в синем купальнике принимала солнечные ванны

Арабелла Чи снова хвастается идеальным телом в ярком купальнике.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram снимки с отдыха в теплых краях.
Девушка принимала солнечные ванны на шезлонге. Она была в синем купальнике из ткани жатка, состоявшего из асимметричного топа и плавок.
Арабелла похвасталась плоским животом и тонкой талией. Она уложила волосы волнами, сделала нежный макияж, украсила шею золотыми цепочками с подвесками, а руку золотым браслетом. Молочный маникюр завершил пляжный лук Чи.
Напомним, ранее Арабелла Чи в стрингах и рубашке без бюстгальтера попила кофе.
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