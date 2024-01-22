На отдыхе: британская модель в синем купальнике принимала солнечные ванны

Арабелла Чи снова хвастается идеальным телом в ярком купальнике.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram снимки с отдыха в теплых краях.

Девушка принимала солнечные ванны на шезлонге. Она была в синем купальнике из ткани жатка, состоявшего из асимметричного топа и плавок.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла похвасталась плоским животом и тонкой талией. Она уложила волосы волнами, сделала нежный макияж, украсила шею золотыми цепочками с подвесками, а руку золотым браслетом. Молочный маникюр завершил пляжный лук Чи.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи в стрингах и рубашке без бюстгальтера попила кофе.

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