На отдыхе: британская телезвезда в бикини похвасталась пышными ягодицами

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram фото своего пикантного образа с отдыхы.

Она позировала в черном бикини и черной прозрачной юбке макси. Хлоя продемонстрировала перед камерой пышные и сексуальные ягодицы и большую татуировку на бедре.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Аутфит Ферри дополнила аккуратной прической с косой, солнцезащитными очками, золотыми серьгами и браслетами.

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри похвасталась фигурой в красном кружевном бикини с бежевыми завязками.

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