На отдыхе: британская телезвезда в бикини похвасталась пышными ягодицами

Хлоя Ферри любит фотографироваться в пикантных образах.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram фото своего пикантного образа с отдыхы.
Она позировала в черном бикини и черной прозрачной юбке макси. Хлоя продемонстрировала перед камерой пышные и сексуальные ягодицы и большую татуировку на бедре.
Аутфит Ферри дополнила аккуратной прической с косой, солнцезащитными очками, золотыми серьгами и браслетами.
Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри похвасталась фигурой в красном кружевном бикини с бежевыми завязками.
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