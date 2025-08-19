На отдыхе: британская звезда реалити в желтом бикини похвасталась соблазнительными ягодицами

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — поделилась в Instagram пикантными фото с отдыха.

Ева Гейл

Блондинка позировала перед объективом фотокамеры в желтом бикини, украшенном белым кружевом. Она только что вылезла из воды на яхту и похвасталась упругими и соблазнительными ягодицами.

Ева Гейл

Ева Гейл

Гейл плавала с макияжем и в золотых украшениях — наверное, чтобы в любой момент сфотографироваться и выглядеть роскошно.

Ева Гейл

Напомним, ранее Ева Гейл позировала в бассейне. Девушка в стильном купальнике с принтом и завязками на плавках продемонстрировала пышную пятую точку.