- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 155
- Время на прочтение
- 1 мин
На отдыхе: британская звезда реалити в желтом бикини похвасталась соблазнительными ягодицами
Ева Гейл наслаждается отпуском на море.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — поделилась в Instagram пикантными фото с отдыха.
Блондинка позировала перед объективом фотокамеры в желтом бикини, украшенном белым кружевом. Она только что вылезла из воды на яхту и похвасталась упругими и соблазнительными ягодицами.
Гейл плавала с макияжем и в золотых украшениях — наверное, чтобы в любой момент сфотографироваться и выглядеть роскошно.
Напомним, ранее Ева Гейл позировала в бассейне. Девушка в стильном купальнике с принтом и завязками на плавках продемонстрировала пышную пятую точку.