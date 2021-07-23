На отдыхе: экс-"ангел" Жасмин Тукс показала безупречную фигуру в купальнике

30-летняя модель и экс-"ангел" бельевого бренда Victoria's Secret показала, как проводит время на отдыхе.

Жасмин Тукс опубликовала в блоге в Instagram несколько фотографий, которые были сделаны на пляже. Девушка надела кирпичного цвета купальник-бандо и устроила себе целый фотосет в нем.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Чтобы образ выглядел завершенным, к купальнику Тукс подобрала несколько золотых украшений на шее, разные браслеты на оба запястья и даже часы. А на пальцах модели сверкали кольца, в том числе и то самое помолвочное с большим бриллиантом, которое Жасмин получила в честь помолвки в сентябре прошлого года.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

"Пляжный день", - так подписала снимки модель.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

На пляже девушка дополнила свой образ широкополой шляпой с рыжей лентой и тонкой веревкой, на которой было несколько маленьких ракушек. И надела большие солнцезащитные очки.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

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Жасмин Тукс в купальниках (18 фото)

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