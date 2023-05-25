Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
На отдыхе: Элизабет Херли в белом бикини похвасталась сексуальным бюстом

На отдыхе: Элизабет Херли в белом бикини похвасталась сексуальным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
936
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На отдыхе: Элизабет Херли в белом бикини похвасталась сексуальным бюстом

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

57-летняя британская актриса обожает фотографироваться в купальниках.

Элизабет Херли опубликовала в Instagram фото со своего отдыха. На нем актриса предстала в белом бикини, декорированном цепочками, от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Актриса похвасталась пышным бюстом и плоским животом.

Сверху Лиз надела белый пляжный халат с цветочным принтом и дополнила лук солнцезащитными очками от бренда Elton John Eyewear. Херли уложила волосы в локоны и накрасила губы прозрачным блеском.

Напомним, ранее Элизабет Херли продемонстрировала стройную фигуру в коралловом купальнике, который прекрасно на ней сидел и подчеркивал ее сексуальность.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
936
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация