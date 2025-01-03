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На отдыхе: Иванка Трамп в синем купальнике продемонстрировала стройную фигуру

На отдыхе: Иванка Трамп в синем купальнике продемонстрировала стройную фигуру

На отдыхе: Иванка Трамп в синем купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

43-летняя дочь избранного президента США находится в отличной физической форме.

Иванка Трамп в последнее время начала активно делиться с фолловерами снимками и видео из своей повседневной жизни.

На этот раз она опубликовала в Instagram снимок со своего отдыха.

Иванка сделала селфи в зеркале в номере гостиницы. Позировала она в голубом купальнике, в котором продемонстрировала стройную фигуру.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп продемонстрировала красивый образ в черном обтягивающем мини-платье с обнаженными плечами.

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