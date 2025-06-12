ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
261
Время на прочтение
1 мин

На отдыхе: модель Алина Байкова показала эффектные фото в купальнике

Звезда надела яркий пляжный лук, который украсила национальной символикой.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Алина Байкова

Алина Байкова / © Instagram Алины Байковой

Украинка Алина Байкова — модель с мировым именем, принимавшая участие в показах многих известных брендов, среди которых были такие Модные дома, как Dior, John Galliano и Dolce & Gabbana. Также модель неоднократно появлялась на обложках глянцев и в кампейнах многих известных марок косметики.

На снимках, которые Алина опубликовала в Instagram, она позировала на пляже в лаконичном черно-желтом купальнике, который украсила пином с флагом Украины.

Алина Байкова / © Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / © Instagram Алины Байковой

Также Байкова дополнила лук солнцезащитными очками от Céline в желтой оправе, лаконичными серьгами-гвоздиками, а волосы заплела в два колоска.

На пляж модель пришла с сумкой Dior Book Tote, поскольку она большая и вместительная. Однако украсила Алина этот аксессуар небольшим медвеженком тоже в желто-синих цветах и ловцом снов.

Алина Байкова / © Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / © Instagram Алины Байковой

С кем Байкова отправилась в отпуск не раскрыла, однако заметно, что на ее безымянном пальце левой руки красуется кольцо с огромным бриллиантом.

Алина Байкова / © Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / © Instagram Алины Байковой

Ранее Байкова также блистала на красной доржке в Нью-Йорке. Она порадовала поклонников красивым образом во время показа фильма «Школа мистера Пингвина».

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Getty Images

Алина Байкова / © Associated Press

Алина Байкова / © Associated Press

Алина Байкова / © Associated Press

Алина Байкова / © Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
261
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie