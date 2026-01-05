- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 337
- Время на прочтение
- 1 мин
На отдыхе: Надя Дорофеева в миниатюрном бикини похвасталась стройной фигурой
Зимние каникулы певица провела на Львовщине.
Надя Дорофеева опубликовала в Instagram снимки с отдыха в одном из комплексов на Львовщине.
Певица релаксировала в СПА в миниатюрном бикини, в котором продемонстрировала красивую стройную фигуру.
Надя наслаждалась также пребыванием в сауне.
Напомним, Надя Дорофеева продемонстрировала два стильных образа - в топе с серебряными пайетками и черной кожанке.