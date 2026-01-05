ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
337
1 мин

На отдыхе: Надя Дорофеева в миниатюрном бикини похвасталась стройной фигурой

Зимние каникулы певица провела на Львовщине.

Алина Онопа
Надя Дорофеева

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram снимки с отдыха в одном из комплексов на Львовщине.

Певица релаксировала в СПА в миниатюрном бикини, в котором продемонстрировала красивую стройную фигуру.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя наслаждалась также пребыванием в сауне.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, Надя Дорофеева продемонстрировала два стильных образа - в топе с серебряными пайетками и черной кожанке.

