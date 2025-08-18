- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 181
- Время на прочтение
- 1 мин
На отдыхе: Николь Шерзингер показала, как в желтом бикини пила маргариту и ела лобстера
47-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls с женихом сходила в ресторан на побережье.
Николь Шерзингер опубликовала в Instagram юмористическое видео с отдыха. Она вместе со своим женихом - бывшим регбистом Томом Эвансом - сходила пообедать в ресторан на морском побережье.
Артистка была одета в желтое бикини и желтые мини-шорты. Она распустила волосы и надела на лицо солнцезащитные очки.
Николь заказала себе кукурузные чипсы с сальсой, лобстера и охлаждающий коктейль маргариту.
"Наконец-то получила своего лобстера и в придачу вкусную маргариту", - подписала Шерзингер видео.
Напомним, Николь Шерзингер пришла на "Вечернее шоу" с Джимми Фэлоном в прозрачном лонгсливе и черном бандажном наряде, который подчеркнул ее стройную фигуру.