На отдыхе: Николь Шерзингер показала, как в желтом бикини пила маргариту и ела лобстера

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер опубликовала в Instagram юмористическое видео с отдыха. Она вместе со своим женихом - бывшим регбистом Томом Эвансом - сходила пообедать в ресторан на морском побережье.

Артистка была одета в желтое бикини и желтые мини-шорты. Она распустила волосы и надела на лицо солнцезащитные очки.

Николь заказала себе кукурузные чипсы с сальсой, лобстера и охлаждающий коктейль маргариту.

"Наконец-то получила своего лобстера и в придачу вкусную маргариту", - подписала Шерзингер видео.

