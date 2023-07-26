Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На отдыхе: Никола Пельтц похвасталась фигурой в бикини

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1886
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На отдыхе: Никола Пельтц похвасталась фигурой в бикини

Никола Пельтц / Фото: Instagram Николы Пельтц-Бекхэм

29-летняя модель и актриса Никола Пельтц похвасталась снимками, на которых запечатлена в бикини.

Жена Бруклина Бекхэма опубликовала в своем блоге в Instagram несколько фотографий, на которых позировала в купальнике. На одном фото на Николе Пельтц одет черный лиф с белой окантовкой и черные плавки, а на талии золотая цепочка. Каштановые волосы звезда распустила, сделала легкий макияж и надела несколько серьг-кольц в уши и браслетов на руки.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц-Бекхэм
Никола Пельтц / Фото: Instagram Николы Пельтц-Бекхэм

На другом снимке Пельтц тоже в этом же лифе и в черных спортивных штанах, на талии снова таки, золотая цепочка, а на голове солнцезащитные очки.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц-Бекхэм
Никола Пельтц / Фото: Instagram Николы Пельтц-Бекхэм

На днях Никола показывала, как отдыхает вместе с мужем Бруклином Бекхэмом на роскошной яхте и хвасталась другими своими пляжными образами.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц
Никола Пельтц / Фото: Instagram Николы Пельтц

Читайте также:

День бикини: история купальника, который вызвал взрыв в обществе

День бикини: история купальника, который вызвал взрыв в обществе

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1886
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация