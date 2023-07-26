На отдыхе: Никола Пельтц похвасталась фигурой в бикини

29-летняя модель и актриса Никола Пельтц похвасталась снимками, на которых запечатлена в бикини.

Жена Бруклина Бекхэма опубликовала в своем блоге в Instagram несколько фотографий, на которых позировала в купальнике. На одном фото на Николе Пельтц одет черный лиф с белой окантовкой и черные плавки, а на талии золотая цепочка. Каштановые волосы звезда распустила, сделала легкий макияж и надела несколько серьг-кольц в уши и браслетов на руки.

Никола Пельтц / Фото: Instagram Николы Пельтц-Бекхэм

На другом снимке Пельтц тоже в этом же лифе и в черных спортивных штанах, на талии снова таки, золотая цепочка, а на голове солнцезащитные очки.

Никола Пельтц / Фото: Instagram Николы Пельтц-Бекхэм

На днях Никола показывала, как отдыхает вместе с мужем Бруклином Бекхэмом на роскошной яхте и хвасталась другими своими пляжными образами.

Никола Пельтц / Фото: Instagram Николы Пельтц

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