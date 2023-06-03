На отдыхе: победительница "Холостяк-11" в бикини со стразами похвасталась стройной фигурой

Победительница реалити-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан показала подписчикам в Instagram снимок с отдыха в солнечной Турции.

Аня позировала на камеру возле цветных досок для серфинга. На ней было черное бикини со стразами и на завязках. Красавица продемонстрировала стройную фигуру. Волосы Бодан собрала в пучок и надела на лицо солнцезащитные очки.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

"Aloha" – подписала она фото.

Напомним, ранее Анна Богдан выложила красивые фотографии из фотосета, на которых она появилась в нижнем белье и шубе.

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