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На отдыхе: победительница "Холостяк-11" в бикини со стразами похвасталась стройной фигурой

На отдыхе: победительница "Холостяк-11" в бикини со стразами похвасталась стройной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
294
Время на прочтение
1 мин
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На отдыхе: победительница "Холостяк-11" в бикини со стразами похвасталась стройной фигурой

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан поехала в отпуск в Турцию.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан показала подписчикам в Instagram снимок с отдыха в солнечной Турции.

Аня позировала на камеру возле цветных досок для серфинга. На ней было черное бикини со стразами и на завязках. Красавица продемонстрировала стройную фигуру. Волосы Бодан собрала в пучок и надела на лицо солнцезащитные очки.

Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

"Aloha" – подписала она фото.

Напомним, ранее Анна Богдан выложила красивые фотографии из фотосета, на которых она появилась в нижнем белье и шубе.

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Дата публикации
Просмотры
294
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