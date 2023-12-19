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На отдыхе: победительница "Холостяка-12" в красном бикини похвасталась идеальной фигурой и тату на интимном месте

На отдыхе: победительница "Холостяка-12" в красном бикини похвасталась идеальной фигурой и тату на интимном месте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
740
Время на прочтение
1 мин
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На отдыхе: победительница "Холостяка-12" в красном бикини похвасталась идеальной фигурой и тату на интимном месте

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Екатерина Лозовицкая показала фото из отпуска у моря.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" – Екатерина Лозовицкая – опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в теплых краях.

Девушка позировала на фоне моря в красном купальнике. Катя продемонстрировала стройную обольстительную фигуру, сексуальный бюст, а также засветила татуировку в виде цветка на интимном месте.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Она распустила волосы и дополнила пляжный лук солнцезащитными очками в белой оправе. Красный маникюр и педикюр завершили аутфит Лозовицкой.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая похвасталась стройными ногами в белом мини-платье с розовыми цветами.

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Дата публикации
Просмотры
740
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