На отдыхе: победительница "Холостяка-12" в красном бикини похвасталась идеальной фигурой и тату на интимном месте

Екатерина Лозовицкая показала фото из отпуска у моря.
Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" – Екатерина Лозовицкая – опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в теплых краях.
Девушка позировала на фоне моря в красном купальнике. Катя продемонстрировала стройную обольстительную фигуру, сексуальный бюст, а также засветила татуировку в виде цветка на интимном месте.
Она распустила волосы и дополнила пляжный лук солнцезащитными очками в белой оправе. Красный маникюр и педикюр завершили аутфит Лозовицкой.
Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая похвасталась стройными ногами в белом мини-платье с розовыми цветами.
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