На отдыхе: победительница "Холостяка-13" в розовом бикини похвасталась соблазнительными ягодицами

Бывшая избранница Александра Терена опубликовала в соцсети пикантное фото.
Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень поделилась с подписчиками в Instagram серией архивных снимков с отдыха в Буковеле. Среди этих фото было одно пикантное, сделанное в бассейне.
Инна в розовом бикини сверкнула своими соблазнительными упругими ягодицами.
А еще Белень опубликовала видео, на котором похвасталась красивым букетом роз. От кого цветы – она не призналась.
Напомним, Инна Белень стала лицом новой коллекции Андре Тана, в которую вошли белые и черные худи футболки и рубашки, украшенные деликатными принтами роз.
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