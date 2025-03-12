На отдыхе: победительница "Холостяка-13" в розовом бикини похвасталась соблазнительными ягодицами

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень поделилась с подписчиками в Instagram серией архивных снимков с отдыха в Буковеле. Среди этих фото было одно пикантное, сделанное в бассейне.

Инна в розовом бикини сверкнула своими соблазнительными упругими ягодицами.

Инна Белень/Instagram Инны Белень

А еще Белень опубликовала видео, на котором похвасталась красивым букетом роз. От кого цветы – она не призналась.

Инна Белень/Instagram Инны Белень

Напомним, Инна Белень стала лицом новой коллекции Андре Тана, в которую вошли белые и черные худи футболки и рубашки, украшенные деликатными принтами роз.

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