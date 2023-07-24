На отдыхе с мужем: мокрая Сальма Хайек в розовом купальнике похвасталась сексуальным декольте

Сальма Хайек опубликовала в Instagram фотографии с отдыха, который она провела вместе со своим мужем Франсуа-Анри Пино. Супруги дурачились в бассейне. Актриса сфотографировалась, взобравшись сверху на мужа. Стоит отметить, что у ягодицы звезды – в отличной форме.

Сальма Хайек с мужем / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Для отдыха Хайек выбрала розовый сплошной купальник, который точно понравился бы кукле Барби. Купальник имел сексуальное декольте, идеально подчеркнувшее пышный соблазнительный бюст Сальмы. Да и фигура в нем выглядела прекрасно.

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

"Наслаждаюсь прекрасными благословениями солнца, воды и любви", – подписала снимки актриса.

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Напомним, Сальма Хайек в бикини с кружевом соблазнительно станцовала в бассейне.

Читайте также: