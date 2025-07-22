На отдыхе с семьей: Приянка Чопра в красном бикини позировала на Багамах

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

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Индийская актриса, модель и «Мисс мира-2000» — Приянка Чопра — решила отметить свое 43-летие, которое она праздновала 18 июля, на отдыхе. Для этого она улетела к океану — на Багамские острова. Ей компанию составила ее семья — 32-летний муж, американский певец и актер Ник Джонас, и их общая трехлетняя дочь Мальти Мэри. Фото с отдыха актриса показала в своем Instagram.

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

На одном из фото Приянка позировала в красном купальнике-бикини и крупных солнцезащитных очках. «Мечта. Лучший день рождения и летние каникулы», — написала она под снимком.

Также на отдыхе звезда примерила желтое бикини, серый с люрексом и черный слитный купальник, а также бело-синее полосатое бикини — похоже, Чопра взяла по купальнику на каждый день отпуска.

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Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Опубликовала актриса и совместные фото с мужем и дочерью. Они позировала на качелях в воде и лежаках на берегу океана.

Приянка Чопра с мужем и дочерью / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра с мужем и дочерью / © Instagram Приянки Чопры

Отметим, в 2000 году Приянка Чопра победила в конкурсе красоты «Мисс мира» — ей тогда было всего 18 лет. Она стала пятой индианкой с этим титулом. После победы ей пришлось отложить свои планы на учебу в колледже, ведь она предпочла карьеру в кино. Снялась более чем в 60 болливудских фильмах, а в Голливуде стала известна после роли в сериале «Куантико». 1 декабря 2018 года в Индии вышла замуж за Ника Джонаса, а в январе 2022 года у них с помощью суррогатного материнства родилась дочь Мальти Мэри.

Ранее, напомним, Приянка Чопра в компании мужа сходила на теннисный турнир. Звезда — согласно дресс-коду мероприятия — пришла в лаконичном дневном наряде.

© Instagram Приянки Чопры © Instagram Приянки Чопры © Reuters © Reuters © Reuters © Reuters © Reuters © Reuters © Reuters © Reuters