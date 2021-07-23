На отдыхе с сыном: Эмили Ратажковски поделилась трогательными снимками

30-летняя американская модель опубликовала в Сети новые кадры из отпуска.

С тех пор как Эмили Ратажковски впервые стала мамой в марте 2021 года, ее Instagram перестал пестрить только лишь обнаженными фотографиями модели. Зато в нем появились кадры с сыном Ратажковски Сильвестром, лицо которого молодая мама решила пока что подписчиками не показывать.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Отдыхает звезда с семьей, но, где именно, не рассказывает. Впрочем, по первым фотографиям модели ее поклонники предполагают, что находится знаменитость в Италии.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Ратажковски опубликовала фото, где запечатлена в бежевом топе на широких бретельках и желтой юбке с кружевными элементами, которая слегка просвечивалась. Волосы у Эмили были распущены, на голове была красная бейсболка, а на лице - легкий макияж. Малыш Сильвестр был одет в яркий костюм в желтых оттенках: рубашку с цветами и шорты, а также в желтую панаму.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Раньше первым делом Ратажковски показала бы фолловерам снимки в купальнике, но времена меняются.

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