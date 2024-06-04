На отдыхе с возлюбленным: Джорджина Родригес в розовом бикини сверкнула пышным бюстом

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и ее бойфренд – 39-летний португальский футболист Криштиану Роналду – воспитывают пятерых детей. Сейчас они живут в Саудовской Аравии, так как спортсмен выступает за саудовский клуб "Аль-Наср". Поэтому большое семейство часто отдыхает на курортах Красного моря.

Так, в своем Instagram Джорджина показала серию фото как раз из такой поездки. Девушка позировала в розовом бикини, которое эффектно подчеркнуло ее пышную грудь.

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Но больше всего поклонников пары умилило фото, на котором Роналду запечатлен со своими младшими детьми – они вместе разукрашивают картинки.

Криштиану Роналду с своими детьми / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Напомним, ранее Джорджина Родригес с детьми сходила на футбол. И хотя команда Криштиану и проиграла в итоге в Кубке Короля, у его семьи остались яркие впечатления от игры.

Фото: Instagram Джорджины Родригес

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