На отдыхе с возлюбленным: Джорджина Родригес в розовом бикини сверкнула пышным бюстом

Большое семейство Роналду-Родригес отправилось на отдых в полном составе.
30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и ее бойфренд – 39-летний португальский футболист Криштиану Роналду – воспитывают пятерых детей. Сейчас они живут в Саудовской Аравии, так как спортсмен выступает за саудовский клуб "Аль-Наср". Поэтому большое семейство часто отдыхает на курортах Красного моря.
Так, в своем Instagram Джорджина показала серию фото как раз из такой поездки. Девушка позировала в розовом бикини, которое эффектно подчеркнуло ее пышную грудь.
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Но больше всего поклонников пары умилило фото, на котором Роналду запечатлен со своими младшими детьми – они вместе разукрашивают картинки.
Напомним, ранее Джорджина Родригес с детьми сходила на футбол. И хотя команда Криштиану и проиграла в итоге в Кубке Короля, у его семьи остались яркие впечатления от игры.
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