На отдыхе топлес: Хайди Клум в черных стрингах посветила упругими ягодицами

50-летняя модель в откровенном луке показалась во время отпуска.

Хайди Клум наслаждается зимним отпуском в теплых краях. Она опубликовала в Instagram пикантное видео оттуда.

Модель появилась в кадре топлес, в черных стрингах и с распущенными волосами. Клум шла террасой своего номера к бассейну и сверкнула упругими и сексуальными ягодицами. В руке она несла чашку с кофе или чаем.

"Доброе утро", – пожелала Хайди подписчикам.

С нетерпением ждем красивых снимков от модели из отпуска.

Напомним, ранее Хайди Клум топлес загорала на пляже.

Читайте также: