На отдыхе: участница "Холостяка-11" в экстравагантном купальнике похвасталась грудью и упругими ягодицами

Джессика Чеги показала пикантные фото в новом купальнике.
Участница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" — Джессика Чеги, выложила в Instagram новые фотографии с отдыха на заграничном курорте.
Девушка позировала перед камерой в экстравагантном черном купальнике, который состоял из топа с вырезом под грудью и высоких плавок с вырезом.
В такой модели купальника Джесс похвасталась и сексуальным бюстом, и упругими ягодицами.
Пляжный лук Чеги дополнила черными очками и соломенной шляпой. В руке она держала охлаждающий коктейль.
"Под такими яркими фото обычно текст никого не интересует, но я коротко напишу, наверное. Мои впечатления на отдыхе, где заметила так много разных пар, семей. Насколько повезло мужчинам, в свои 30-40 они выглядят одинаково, а женщины, особенно после 2-3 детей, всегда соответствуют своему возрасту или даже выглядят старше. Так все относительно, потому что у кого-то хорошая генетика, а кто-то много ухаживает за собой. Но все равно это несправедливо, я считаю", — поделилась размышлениями Джессика.
Ранее она продемонстрировала стройную фигуру в леопардовом бикини.
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