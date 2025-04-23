На отдыхе в Албании: Дуа Липа сверкнула фигурой в красном бикини

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

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29-летняя британская певица косоварского происхождения Дуа Липа провела пасхальный уикенд в небольшом отпуске. В своем Instagram она показала, как это было.

Девушка в компании своего возлюбленного — и уже жениха — 34-летнего актера Каллума Тернера — улетела в Албанию, где они наслаждались пляжным отдыхом.

© Instagram Дуа Липы

© Instagram Дуа Липы

© Instagram Дуа Липы

На одном из фото Дуа позировала в красном бикини и солнцезащитных очках.

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© Instagram Дуа Липы

«Пасха дома», — подписала фото Липа, родители которой — албанцы из Косово, покинувшие Приштину в 1990-х. Певица свободно говорит на албанском и гордится своими корнями. А в 2022 году даже основала фонд Sunny Hill Foundation — в честь фестиваля, который она организует в Приштине вместе с отцом-музыкантом.

Судя по фото, пара отлично провела время.

Отметим, Дуа и Каллум начали встречаться в начале 2024 года. А уже в декабре 24-го он сделал ей предложение на Рождество.

© Instagram Дуа Липы

© Instagram Дуа Липы

© Instagram Дуа Липы

Ранее, напомним, стильная Дуа Липа попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Артистка была одета в длинный тренч с питоновым принтом. Под ним на звезде был полосатый топ и джинсы, которые она заправила в черные остроносые сапоги на шпильках.