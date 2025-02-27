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На отдыхе в Буковеле: победительница "Холостяка-13" Инна Белень похвасталась стройными ногами

На отдыхе в Буковеле: победительница "Холостяка-13" Инна Белень похвасталась стройными ногами

На отдыхе в Буковеле: победительница "Холостяка-13" Инна Белень похвасталась стройными ногами

Фото Татьяна Лукашевич

Бывшая избранница Александра Терена порадовала фолловеров новым видео из отпуска.

Победительница "Холостяка-13", волонтер и блогер Инна Белень наслаждается отдыхом на горнолыжном курорте в Буковеле. Оттуда девушка порадовала своих подписчиков новым видео, опубликованным в Instagram.

На нем Инна сначала похвасталась своими стройными ногами, лежа на кровати, а затем вышла на балкон и показала волшебный вид на горы.

"Доброе утро, ты замечательный мир! Вот и настал прекрасный день, неважно, что говорят сонные голоса", – подписала она видеоролик.

Напомним, ранее Инна Белень устроила фотосет на балконе. Она позировала без одежды, закутавшись в одеяло.

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