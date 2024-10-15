На отдыхе в Дубае: британская телезвезда в ярком бикини похвасталась соблазнительными ягодицами

Хлоя Ферри соскучилась по отдыху в теплых краях.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram архивные снимки из отпуска, который она провела в Дубае.
Женщина позировала на вечернем пляже в ярком бикини на завязках. Она похвасталась стройной фигурой и сексуальными ягодицами.
А еще Ферри продемонстрировала новый цвет волос – она покрасилась в блондинку.
Телезвезда сделала насыщенный макияж с пышными ресницами и помадой шоколадного оттенка.
"Верните меня обратно в Дубай", — подписала она фото.
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