На отдыхе в Дубае: британская телезвезда в ярком бикини похвасталась соблазнительными ягодицами

Хлоя Ферри соскучилась по отдыху в теплых краях.

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram архивные снимки из отпуска, который она провела в Дубае.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Женщина позировала на вечернем пляже в ярком бикини на завязках. Она похвасталась стройной фигурой и сексуальными ягодицами.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

А еще Ферри продемонстрировала новый цвет волос – она покрасилась в блондинку.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Телезвезда сделала насыщенный макияж с пышными ресницами и помадой шоколадного оттенка.

"Верните меня обратно в Дубай", — подписала она фото.

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