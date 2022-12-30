На отдыхе в горах: миллиардера Джеффа Безоса заметили на прогулке с возлюбленной

Они очень часто посещают вместе мероприятия, отдыхают, а также занимается благотворительностью, но узаконивать свои отношения не спешат.

Мультимиллиардер-основатель Amazon и один из тех счастливчиков, кто первым совершил туристический полет в космос, Джефф Безос, попал под прицел фотографов в Аспене - излюбленном курорте в горах для знаменитостей и богачей.

Предпринимателя сфотографировали с его возлюбленной Лорен Санчес, пара гуляла по городу держась за руки, болтала и улыбалась.

На Лорен была яркая куртка малинового цвета от Chanel, лосины и белая водолазка. Также от Chanel она надела белые ботинки, а в руке несла сумку Birkin среднего размера в коричневом цвете. Образ знаменитость дополнила бриллиантовыми украшениями и солнцезащитными очками-авиаторами.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Джефф надел для прогулки джинсы, поло и ботинки. Также на нем были шапка и светлая дубленка. Свой лук бизнесмен, как и Лорен, завершил солнцезащитными очками.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Напомним, что когда именно начался роман этой пары, неизвестно, но публичным он стал в феврале 2019 года. После разоблачения Джефф развелся с женой - писательницей Маккензи Таттл, с которой пробыл в официальном браке 26 лет. А Лорен развелась с мужем Патриком Уайтселлом, с которым пробыла в браке 13 лет. Журналистка воспитывает двоих детей от бывшего мужа, а также сына от игрока Тони Гонсалеса.

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