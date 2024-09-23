На отдыхе в Греции: 54-летняя Клаудия Шиффер позировала в бикини

Супермодель снова показала фотографии из солнечной Эллады.
54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – похоже, уже скучает по отдыху, который она провела летом в Греции, и снова показывает оттуда фотографии.
(листайте фото вправо)
На новых снимках звезда демонстрирует свою подтянутую фигуру в купальнике. Клаудия позирует в полосатом бикини у себя в гардеробной. Она в отличной физической форме.
Интересно, что Шиффер стала моделью случайно – представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя Клаудия хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.
Ее дочь - 19-летня Клементина Де Вер Драммонд, отец которой – режиссер и продюсер Мэттью Вон, похоже, решила пойти по стопам мамы и тоже стать моделью. Они уже вместе позировали для журнала Рор.
Напомним, ранее Клаудия Шиффер показала фото, сделанное 32 года назад на съемочной площадке.
Читайте также:
- Сейчас в тренде: Клаудия Шиффер носит обувь, которую купила еще в 90-х
- Ей тогда было 18: Клаудия Шиффер показала архивное фото
- В бикини и с сумкой Chanel: Клаудия Шиффер показала архивное фото
- Без штанов, но с котом на руках: Клаудия Шиффер снялась в экстравагантной фотосессии