На отдыхе в Греции: 54-летняя Клаудия Шиффер позировала в бикини

54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – похоже, уже скучает по отдыху, который она провела летом в Греции, и снова показывает оттуда фотографии.

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На новых снимках звезда демонстрирует свою подтянутую фигуру в купальнике. Клаудия позирует в полосатом бикини у себя в гардеробной. Она в отличной физической форме.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Интересно, что Шиффер стала моделью случайно – представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя Клаудия хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.

Ее дочь - 19-летня Клементина Де Вер Драммонд, отец которой – режиссер и продюсер Мэттью Вон, похоже, решила пойти по стопам мамы и тоже стать моделью. Они уже вместе позировали для журнала Рор.

Напомним, ранее Клаудия Шиффер показала фото, сделанное 32 года назад на съемочной площадке.

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