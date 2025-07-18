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- Шоу-бизнес
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На отдыхе в Греции: Екатерина Бужинская в черно-белом купальнике продемонстрировала стройную фигуру
Артистка проводит свой отпуск с семьей на острове Тасос.
Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram Stories новые снимки с отдыха на греческом острове Тасос, куда она поехала вместе с мужем Димитаром Стойчевым и детьми-двойнятами Екатеринкой и Дмитриком.
На первом фото певица позировала на пляже в черно-белом купальнике с лифом-бандо, солнцезащитными очками и высоким пучком на голове. Она продемонстрировала стройную фигуру.
На другом снимк Екатерина предстала в леопардовой тунике и черном купальнике на фоне Эгейского моря. Свой лук артистка дополнила высоким хвостом, макияжем с розовой помадой, черными очками и золотыми серьгами.
Напомним, Екатерина Бужинская с мужем и детьми примеряли исторические костюмы.