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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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На отдыхе в Греции: Екатерина Бужинская в черно-белом купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Артистка проводит свой отпуск с семьей на острове Тасос.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram Stories новые снимки с отдыха на греческом острове Тасос, куда она поехала вместе с мужем Димитаром Стойчевым и детьми-двойнятами Екатеринкой и Дмитриком.

На первом фото певица позировала на пляже в черно-белом купальнике с лифом-бандо, солнцезащитными очками и высоким пучком на голове. Она продемонстрировала стройную фигуру.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

На другом снимк Екатерина предстала в леопардовой тунике и черном купальнике на фоне Эгейского моря. Свой лук артистка дополнила высоким хвостом, макияжем с розовой помадой, черными очками и золотыми серьгами.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская с мужем и детьми примеряли исторические костюмы.

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