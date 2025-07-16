На отдыхе в Греции: Ребел Уилсон поделилась редкими фото своей дочери

Ребел Уилсон / © Associated Press

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45-летняя актриса и продюсер Ребел Уилсон поделилась в своем Instagram серией фото, сделанных во время семейного отдыха в Греции — на острове Миконос.

На фото Ребел позировала с дочерью Ройс, которая родилась в ноябре 2022 года и которую актриса воспитывает со своей женой, дизайнером Рамоной. Они запечатлены на пляже и на балконе номера отеля. Судя по фото, семья отлично провела свои греческие каникулы.

Ребел Уилсон с дочерью / © Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон с дочерью / © Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон с дочерью / © Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон с дочерью / © Instagram Ребел Уилсон

Отметим, поженились Ребел и Рамона в Италии 28 сентября 2024-го — они обменялись брачными обетами на острове Сардиния. К слову, актриса раскрыла роман с дизайнером в июне 2022 года, когда публично осуществила каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатной матери. Семья живет в Лос-Анджелесе и ведет активный и светский образ жизни — часто вместе выходят на красные дорожки мероприятий.

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Ребел Уилсон с женой / © Instagram Ребел Уилсон

Дочь Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

Дочь Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

Ранее, напомним, Ребел Уилсон сходила с женой на Уимблдонский турнир. Они посетили второй день соревнований.

Ребел Уилсон с женой / © Getty Images