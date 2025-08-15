На отдыхе в Испании: Ева Лонгория показала свою маму и двух старших сестер

Ева Лонгория / © Getty Images

50-летняя актриса, продюсер и бизнесвумен — Ева Лонгория — сейчас отдыхает в Марбелье, Испания, в компании своей мамы Эллы и двух старших сестер — Эмили Джин и Эсмеральды Джозефины, а также семилетнего сына Сантьяго.

Ева в бикини позировала с сыном в обнимку на пляже.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

А с сестрами и мамой — во время прогулки.

Ева Лонгория с сыном, мамой и сестрами / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория с сыном и сестрой / © Instagram Евы Лонгории

Ева — младшая из сестер. Интересно, что это второе поколение братьев и сестёр, чьи имена начинаются с буквы «Э». Выйдя замуж за мужчину, чьё имя также начинается с буквы «Э», Элла (мама Евы) знала, что должна сохранить традицию аллитерации в своей семье, пишет People. «Мама моей мамы так делала. И моя мама решила продолжить. Имена братьев и сестер моей мамы все начинаются на „Э“. Все мои тёти: Эльда, Эльза, Эдна… Их девять. Просто безумие», — рассказала Ева изданию The Beverly Hills Courier.

Актриса всегда подчеркивает, что мама была строгой, но очень любящей, приучала дочерей к труду и самостоятельности. Именно Элла привила Еве любовь к домашней еде, семейным сборам и мексиканским кулинарным традициям.

Ранее, напомним, Ева Лонгория в платье модного оттенка устроила фотосессию в поле подсолнухов.