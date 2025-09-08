На отдыхе в Испании: нидерландская модель в ярком бикини похвасталась стройной фигурой

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных на отдыхе в Испании.

Перед фотокамерой красавица предстала в ярком пляжном образе. На ней было разноцветное бикини, в котором преобладал оранжевый оттенок, который напоминал апельсины. На бедрах она завязала такое же парео.

Лаура похвасталась стройной фигурой, соблазнительным бюстом и красивым загаром.

У Селии была объемная укладка с локонами, макияж с черными стрелками и бежевой помадой, а также французский маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, шею - цепочкой с подвеской, а руки - золотыми браслетами и кольцами.

Свой аутфит Лаура также дополнила соломенной шляпой.

"Спокойной ночи", - подписала снимки модель.

