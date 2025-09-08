ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
52
1 мин

На отдыхе в Испании: нидерландская модель в ярком бикини похвасталась стройной фигурой

Лаура Селия устроила себе импровизированный фотосет на испанском курорте.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных на отдыхе в Испании.

Лаура Селия

Лаура Селия

Перед фотокамерой красавица предстала в ярком пляжном образе. На ней было разноцветное бикини, в котором преобладал оранжевый оттенок, который напоминал апельсины. На бедрах она завязала такое же парео.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура похвасталась стройной фигурой, соблазнительным бюстом и красивым загаром.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

У Селии была объемная укладка с локонами, макияж с черными стрелками и бежевой помадой, а также французский маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, шею - цепочкой с подвеской, а руки - золотыми браслетами и кольцами.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

Свой аутфит Лаура также дополнила соломенной шляпой.

Лаура Селия

Лаура Селия

"Спокойной ночи", - подписала снимки модель.

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, ранее Лаура Селия в голубом мини-платье с драпировкой прогулялась по Парижу.

52
