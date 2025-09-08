- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
На отдыхе в Испании: нидерландская модель в ярком бикини похвасталась стройной фигурой
Лаура Селия устроила себе импровизированный фотосет на испанском курорте.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных на отдыхе в Испании.
Перед фотокамерой красавица предстала в ярком пляжном образе. На ней было разноцветное бикини, в котором преобладал оранжевый оттенок, который напоминал апельсины. На бедрах она завязала такое же парео.
Лаура похвасталась стройной фигурой, соблазнительным бюстом и красивым загаром.
У Селии была объемная укладка с локонами, макияж с черными стрелками и бежевой помадой, а также французский маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, шею - цепочкой с подвеской, а руки - золотыми браслетами и кольцами.
Свой аутфит Лаура также дополнила соломенной шляпой.
"Спокойной ночи", - подписала снимки модель.
Напомним, ранее Лаура Селия в голубом мини-платье с драпировкой прогулялась по Парижу.