На отдыхе в Италии: Эмили Ратажковски в стрингах сверкнула ягодицами
В этом году многие знаменитости выбирают для своих летних отпусков итальянские курорты. И модели — не исключение.
34-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски уже отдыхала этим летом на Адриатическом море, но решила продолжить отпуск, заглянув и в Италию. Оттуда она уже успела опубликовать серию фото.
Модель сверкнула своими пышными формами в купальнике с леопардовым принтом и плавками-стрингами. Она позировала на бортике бассейна с видом на Амальфинтанское побережье.
Компанию на отдыхе ей составили друзья, 4-летний сын Сильвестр и ее бойфренд — диджей Орацио Риспо.
Судя по фото, они отлично провели время — загорали на пляжах, ели блюда итальянской кухни и катались на яхте.
Напомним, в Италии также недавно отдыхали возлюбленная актера Венсана Касселя — модель Нара Баптиста — с их общим сыном, и звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» — Сара Мишель Геллар.