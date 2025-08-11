ТСН в социальных сетях

На отдыхе в Италии: Эмили Ратажковски в стрингах сверкнула ягодицами

В этом году многие знаменитости выбирают для своих летних отпусков итальянские курорты. И модели — не исключение.

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

34-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски уже отдыхала этим летом на Адриатическом море, но решила продолжить отпуск, заглянув и в Италию. Оттуда она уже успела опубликовать серию фото.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Модель сверкнула своими пышными формами в купальнике с леопардовым принтом и плавками-стрингами. Она позировала на бортике бассейна с видом на Амальфинтанское побережье.

Компанию на отдыхе ей составили друзья, 4-летний сын Сильвестр и ее бойфренд — диджей Орацио Риспо.

Эмили Ратажковски с сыном / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски с сыном / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски с сыном / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски с сыном / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски с сыном и бойфрендом / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски с сыном и бойфрендом / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски с сыном / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски с сыном / © Instagram Эмили Ратажковски

Судя по фото, они отлично провели время — загорали на пляжах, ели блюда итальянской кухни и катались на яхте.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски с сыном / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски с сыном / © Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, в Италии также недавно отдыхали возлюбленная актера Венсана Касселя — модель Нара Баптиста — с их общим сыном, и звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» — Сара Мишель Геллар.

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

