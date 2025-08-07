ТСН в социальных сетях

На отдыхе в Италии: Нара Баптиста показала редкое фото своего сына от актера Венсана Касселя

Лицо ребенка, как и многие другие знаменитости, модель по-прежнему скрывает.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста сейчас проводит отпуск в Италии, откуда уже успела показать фото в бикини и топлес. Как оказалось, с ней на отдыхе находится ее сын Каэтано, который родился 7 января этого года и отцом которого является 58-летний актер Венсан Кассель.

Нара запечатлена на яхте во время того, как она кормит своего ребенка из бутылочки.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

А также модель держит сына на руках и что-то показывает ему вдали. Как и многие другие селебрити, бразильянка скрывает лицо ребенка.

Нара Баптиста

Нара Баптиста

Находится ли с возлюбленной и сыном в Италии сам Венсан, не известно. Однако недавно они вместе выходили в свет в Париже и посетили вечернее мероприятие в Елисейском дворце.

Напомним, Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней в ноябре 2023-го. А в мае 2024-го пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма «Партенопа». Кассель был в синем костюме и черной рубашке, а вот его спутница — в черном платье-бюстье и босоножках на каблуках от Prada.

Нара Баптиста и Венсан Кассель / © Getty Images

Нара Баптиста и Венсан Кассель / © Getty Images

