На отдыхе в Карпатах: Анна Саливанчук в леопардовом купальнике продемонстрировала пышный бюст

Анна Саливанчук

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Анна Саливанчук опубликовала в Instagram пикантные фотографии с отдыха в Карпатах.

Анна Саливанчук

Актриса позировала на фоне горных пейзажей в стильном купальнике с леопардовым принтом. Анна похвасталась стройной фигурой и красивым пышным бюстом.

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук

Напомним, Анна Саливанчук продемонстрировала свои соблазнительные формы в питоновом бикини.

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