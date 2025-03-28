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- Шоу-бизнес
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На отдыхе в Карпатах: Анна Саливанчук в леопардовом купальнике продемонстрировала пышный бюст
Актриса показала пикантные снимки в новом стильном купальнике.
Анна Саливанчук опубликовала в Instagram пикантные фотографии с отдыха в Карпатах.
Актриса позировала на фоне горных пейзажей в стильном купальнике с леопардовым принтом. Анна похвасталась стройной фигурой и красивым пышным бюстом.
Напомним, Анна Саливанчук продемонстрировала свои соблазнительные формы в питоновом бикини.