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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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На отдыхе в Майами: модель plus-size Эшли Грэм сверкнула фигурой в ярком купальнике

Несмотря на подготовку к предстоящему мюзиклу на Бродвее модель устроила себе небольшой отпуск.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Getty Images

37-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм отправилась в небольшой – трехдневный – отпуск к океану. В компании мужа Джастина она отдохнула в Майами и показала оттуда фото.

/ © Instagram Эшли Грэм

© Instagram Эшли Грэм

На одном из снимков модель позировала в ярком желтом купальнике. На ее плече видны следы от вакуумного воздействия – Эшли любит делать подобные массажи "банками" и утверждает, что в них заключается секрет красоты ее кожи лица. Грэм говорит, что никогда не делала инъекции ботулотоксина (ботокса).

/ © Instagram Эшли Грэм

© Instagram Эшли Грэм

Сейчас Грэм занята подготовкой к бродвейскому мюзиклу "Чикаго". В нем она сыграет главную роль – Рокси Харт. Эшли утверждает, что это было мечтой всей ее жизни. Премьера мюзикла с моделью в главной роли состоится 15 апреля. В своем Instagram она показала фото с первой примерки костюмов для постановки.

/ © Instagram Эшли Грэм

© Instagram Эшли Грэм

Для подготовки к роли модель занимается хореографией. Она надеется, что этот опыт откроет для нее новые возможности в театральной сфере.

Ранее, напомним, Эшли Грэм в "голом" платье приехала на вечеринку. Она была одета в черное прозрачное мини-платье в рубчик, под которым на ней было черное кружевное белье. В таком откровенном наряде модель без комплексов уверенно позировала фотографам.

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

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