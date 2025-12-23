На отдыхе в Мексике: Дуа Липа в бикини похвасталась подкачанным прессом

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Реклама

30-летняя британская певица косоварского происхождения Дуа Липа завершила мексиканский этап своего мирового турне и решила устроить себе небольшой отдых, фото с которого опубликовала в своем Instagram.

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Звезда позировала в черном бикини Burberry, в бикини с леопардовом принтом, а также в бирюзовой рубашке в сочетании с джинсовыми мини-шортами. Выглядит певица потрясающе, особого внимания заслуживает ее накачанный пресс. Секрет подтянутой фигуры Липы в регулярных тренировках — 3-4 раза в неделю, а также в ее активной концертной деятельности.

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Дуа Липа / © Instagram Дуа Липы

Компанию на отдыхе певице составил ее жених — 35-летний актер Каллум Тернер. Отметим, они начали встречаться в начале 2024 года. А уже в декабре того же года он сделал ей предложение на Рождество.

Реклама

Каллум Тернер, жених Дуа Липы / © Instagram Дуа Липы

Каллум Тернер, жених Дуа Липы / © Instagram Дуа Липы

Каллум Тернер, жених Дуа Липы / © Instagram Дуа Липы

Ранее, напомним, Дуа Липа пришла на встречу в тотал-луке от Gucci. Она провела встречу своего литературного клуба Service95 в легендарном отеле Chelsea в Нью-Йорке, где к ней на сцене присоединился давний друг Марк Ронсон — британский диджей и музыкант. Вместе они обсудили его новые мемуары «Ночные люди: как быть диджеем в Нью-Йорке 90-х».

Дуа Липа / © Getty Images