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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

На отдыхе в Монако: норвежская модель Фрида Аасен в бикини похвасталась упругими ягодицами

30-летняя манекенщица пляжными фото взбудоражила воображение подписчиков.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Фрида Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен опубликовала в Instagram порцию пикантных снимков, сделанных во время отдыха на побережье Средиземного моря. Девушка решила позировать, лежа на песке.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Красавица предстала на пляже в стильном бикини с принтом и на завязках. Фрида похвасталась стройной фигурой, упругими соблазнительными ягодицами и красивым загаром.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Напомним, Фрида Аасен примерила соломенную шляпу от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен_1 / © Instagram Фриды Аасен

© Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

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