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- Шоу-бизнес
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На отдыхе в Монако: норвежская модель Фрида Аасен в бикини похвасталась упругими ягодицами
30-летняя манекенщица пляжными фото взбудоражила воображение подписчиков.
Фрида Аасен опубликовала в Instagram порцию пикантных снимков, сделанных во время отдыха на побережье Средиземного моря. Девушка решила позировать, лежа на песке.
Красавица предстала на пляже в стильном бикини с принтом и на завязках. Фрида похвасталась стройной фигурой, упругими соблазнительными ягодицами и красивым загаром.
Напомним, Фрида Аасен примерила соломенную шляпу от украинского дизайнера Руслана Багинского.