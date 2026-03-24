На отдыхе в Париже: Селин Дион показала, как выглядела в 12 лет

57-летняя канадская певица Селин Дион, широко известная всем по саундтреку к фильму «Титаник», опубликовала в своем Instagram серию архивных фото, которые были сделаны в Париже в разные годы ее жизни.

На одном из снимков Селин была запечатлена, когда ей было 12 лет. Будущая звезда в белой блузке и красных шортах позировала на фоне Эйфелевой башни.

А позже, в 2024 году, звезда триумфально выступила на торжественной церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. Селин была одета в роскошное платье от Модного дома Christian Dior, у которого были длинные рукава, высокая горловина, накидка со шлейфом и бахрома из бисера. Также бисером было расшито все изделие, из-за чего роскошно сверкало при свете софитов.

Отметим, сейчас Селин борется с тяжелой болезнью — синдромом мышечной скованности, однако старается иногда выходить в свет. Так, она выступила на сцене во время мероприятия MFEI Spirit Of Life в честь Джея Марчиано, которое состоялось в Лос-Анджелесе.