На отдыхе в Пуэрто-Рико: 160-килограммовая модель plus-size показала, как выглядит в купальнике

35-летняя модель не стесняется своих форм и охотно фотографируется в купальнике.

Американская модель plus-size Анна О'Брайен, вес которой 160 килограммов, опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха у океана в Пуэрто-Рико.

На них О'Брайен позирует в горчично-белом купальнике, состоящем из топа с металлической фурнитурой и плавок с высокой посадкой с поясом-узелком.

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

Модель распустила волосы и украсила уши длинными серьгами.

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

На фото Анна чувствует себя уверенной и красивой.

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

Локацией для фотосета она выбрала камни на побережье океана.

Анна О'Брайен/Instagram Анны О'Брайен

Фотографии сопровождают размышления Анны о жизни и своем отношении к себе:

"Прошлое не изменить. Прошлое имеет свойство всасывать нас, как быстрый песок и не давать двигаться вперед. До Пуэрто-Рико я злилась на себя. Жаль, что я раньше не обратился к врачу. Я была разочарована, что ждала так долго, чтобы понять все вещи в своем теле, которые испытывала чуть-чуть не в себе.

Я настолько застыла в этом цикле разочарований, что почти забыла, насколько далеко я прошла с момента начала. Пришлось напомнить себе, сколько бы ты об этом не думала, то, что случилось, не изменишь. Любая энергия, которую я трачу на разочарование в своем прошлом, уносит сейчас лучшее в моей жизни. Итак, вместо того, чтобы злиться из-за вещей, которые я не могу изменить, я почувствовала солнце на своем лице и знание, все, над чем я так тяжело работала, и поняла, что это только начало".

Напомним, ранее Анна О'Брайен показала, как занимается в спортзале.

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