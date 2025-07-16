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- Шоу-бизнес
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На отдыхе в Сорренто: нидерландская модель в красном бикини позагорала и почитала книгу
Лаура Селия наслаждается отпуском в солнечной Италии.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram снимок с отдыха в итальянском городе Сорренто.
Девушка решила позагорать и почитать книгу одновременно. На фото она позировала, лежа на парапете на фоне Средиземного моря. На блондинке было красное бикини на завязках. Ее тело выглядело подтянутым и с уже достаточно красивым загаром.
С нетерпением ждем новых ярких фотографий Лауры с итальянских каникул.
Напомним, Лаура Селия во время отдыха в Испании сверкнула упругими ягодицами в голубом купальнике.