На отдыхе в Сорренто: нидерландская модель в красном бикини позагорала и почитала книгу

Лаура Селия

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Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram снимок с отдыха в итальянском городе Сорренто.

Девушка решила позагорать и почитать книгу одновременно. На фото она позировала, лежа на парапете на фоне Средиземного моря. На блондинке было красное бикини на завязках. Ее тело выглядело подтянутым и с уже достаточно красивым загаром.

Лаура Селия

С нетерпением ждем новых ярких фотографий Лауры с итальянских каникул.

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Напомним, Лаура Селия во время отдыха в Испании сверкнула упругими ягодицами в голубом купальнике.