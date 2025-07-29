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- Шоу-бизнес
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На отдыхе в Турции: топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли позировала в белом бикини
Модель улетела на отдыхе к морю со своими детьми.
38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных на отдыхе в Анталии, Турция, куда она, судя по снимкам, улетела в компании своих детей — 8-летнего сына Джека Оскара и трехлетней дочери Изабеллы Джеймс, отцом которых является бойфренд модели, 58-летний актер Джейсон Стэтхэм.
На фото Рози и Джек были запечатлены вместе, когда они ели мороженое.
Конечно, модель не могла не показать фото в купальниках. Британка позировала в белом бикини и черных солнцезащитных очках в бассейне.
А также в красном купальнике с пластмассовыми застежками.
Выглядит Рози потрясающе.
Ранее, напомним, Хантингтон-Уайтли показывала, как они отметили 58-летие Джейсона Стэтхэма — пара сходила на концерт любимой группы в Лондоне.
Отметим, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения.