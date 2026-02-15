На пике славы: какой была Бритни Спирс в самые успешные годы своей карьеры

Бритни Спирс / © Associated Press

Недавно стало известно, что поп-дива продала права на весь свой музыкальный каталог независимому издательству Primary Wave в рамках сделки, стоимость которой, по сообщениям СМИ, составляет около 200 миллионов долларов.

Соглашение было окончательно оформлено 30 декабря, но его детали не разглашаются, так же, как и точные финансовые условия сделки.

Бритни Спирс / © Associated Press

44-летняя Спирс широко известна благодаря таким хитам, как «...Baby One More Time», «Oops!... I Did It Again», «Toxic» и «Gimme More». Сообщается, что сделка охватывает права на записанную музыку и издательские права, накопленные за более чем двадцатилетнюю карьеру Бритни.

В январе 2024 года Спирс заявила, что не планирует возвращаться в музыкальную индустрию. Она выпустила книгу-мемуаров под названием «Женщина во мне», в которой откровенно рассказала о 13-летнем опыте жизни под отцовской опекой.

Отец Бритни Джеймс и Бритни Спирс / © Associated Press

Бритни Спирс считается одной из самых продаваемых женщин-исполнительниц, ее мировые продажи записей превышают 150 миллионов экземпляров. С момента своего дебюта в 1999 году она выпустила девять студийных альбомов.

Мы решили вспомнить Бритни на сцене в ее самый лучший период карьеры и славы в Голливуде.

Бритни Спирс MTV Video Music Awards, 2000 год / © Getty Images

Бритни Спирс в Австралии, 2001 год / © Associated Press

Бритни Спирс MTV Video Music Awards, 2001 год / © Associated Press

Бритни Спирс Grammy Awards, 2002 год / © Associated Press

Бритни Спирс в Японии, 2002 год / © Associated Press

Бритни Спирс, Лос-Анджелес, 2002 год / © Associated Press

Бритни Спирс и Мадонна MTV Video Music Awards, 2003 год / © Associated Press