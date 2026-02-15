- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 2 мин
На пике славы: какой была Бритни Спирс в самые успешные годы своей карьеры
Бывшая поп-принцесса Бритни Спирс больше не планирует заниматься музыкой и выступать на сцене.
Недавно стало известно, что поп-дива продала права на весь свой музыкальный каталог независимому издательству Primary Wave в рамках сделки, стоимость которой, по сообщениям СМИ, составляет около 200 миллионов долларов.
Соглашение было окончательно оформлено 30 декабря, но его детали не разглашаются, так же, как и точные финансовые условия сделки.
44-летняя Спирс широко известна благодаря таким хитам, как «...Baby One More Time», «Oops!... I Did It Again», «Toxic» и «Gimme More». Сообщается, что сделка охватывает права на записанную музыку и издательские права, накопленные за более чем двадцатилетнюю карьеру Бритни.
В январе 2024 года Спирс заявила, что не планирует возвращаться в музыкальную индустрию. Она выпустила книгу-мемуаров под названием «Женщина во мне», в которой откровенно рассказала о 13-летнем опыте жизни под отцовской опекой.
Бритни Спирс считается одной из самых продаваемых женщин-исполнительниц, ее мировые продажи записей превышают 150 миллионов экземпляров. С момента своего дебюта в 1999 году она выпустила девять студийных альбомов.
Мы решили вспомнить Бритни на сцене в ее самый лучший период карьеры и славы в Голливуде.