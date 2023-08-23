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На пикнике: Деми Роуз в цветном бикини похвасталась пышными ягодицами

На пикнике: Деми Роуз в цветном бикини похвасталась пышными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1678
Время на прочтение
1 мин
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На пикнике: Деми Роуз в цветном бикини похвасталась пышными ягодицами

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель загорала, ела что-то вкусное, пила напитки и наслаждалась красивым морским пейзажем.

Деми Роуз опубликовала в Instagram пикантное фото с пикника на пляже. Модель запечатлена спиной к фотокамере.

Деми была одета в разноцветное бикини: оранжевый лиф, который она развязала, и плавки с принтом фруктов. Роуз похвасталась тонкой талией и пышными сексуальными ягодицами.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Волосы красавица заплела в косичку и надела бежевую панамку.

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз в малом бикини с питоновым принтом позировала в джакузи под открытым небом во время отдыха в Каппадокии.

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