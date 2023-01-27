На платформах и с серыми губами: Рита Ора в необычном образе на модном шоу Fendi

Девушка разбавила наряд необычной обувью.
Британская певица решила вчера на один день слетать в Париж на Неделю высокой моды, чтобы посетить показ знаменитого Модного дома Fendi.
Рита оделась с ног до головы в вещи бренда. Это было голубое платье-пальто с серым воротником, шелковыми вставками и рукавами, оригинальности которому добавляли вырезы на талии.
Лук певицы дополняли лакированные сапоги на высоких платформах, которые сочетались с платьем по цвету. Под мышкой Рита держала большой серый клатч, который перекликался также по цвету с ее помадой, ведь та была в необычном сером оттенке. Волосы звезда уложила в легкие "мокрые" волны и завершила лук серьгами.
После шоу она отправилась назад в Лондон, ведь 29 января у нее состоялась премьера клипа на песню You Only Love Me, поэтому утром она пошла на радио KISS, чтобы рассказать о своей новой работе.
На интервью Ора пошла в черно-белом кожаном платье с молниями, которое тоже сочетала с платформами.
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