На платформах и с серыми губами: Рита Ора в необычном образе на модном шоу Fendi

Британская певица решила вчера на один день слетать в Париж на Неделю высокой моды, чтобы посетить показ знаменитого Модного дома Fendi.

Рита оделась с ног до головы в вещи бренда. Это было голубое платье-пальто с серым воротником, шелковыми вставками и рукавами, оригинальности которому добавляли вырезы на талии.

Лук певицы дополняли лакированные сапоги на высоких платформах, которые сочетались с платьем по цвету. Под мышкой Рита держала большой серый клатч, который перекликался также по цвету с ее помадой, ведь та была в необычном сером оттенке. Волосы звезда уложила в легкие "мокрые" волны и завершила лук серьгами.

Рита Ора / Фото: Getty Images

После шоу она отправилась назад в Лондон, ведь 29 января у нее состоялась премьера клипа на песню You Only Love Me, поэтому утром она пошла на радио KISS, чтобы рассказать о своей новой работе.

Рита Ора / Фото: Getty Images

На интервью Ора пошла в черно-белом кожаном платье с молниями, которое тоже сочетала с платформами.

Читайте также: