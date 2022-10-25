На пляже с мороженым: звезду сериала "Очень странные дела" заметили на съемках нового проекта

Очень быстро эта актриса превратилась в перспективную звезду Голливуда и уже в следующем году нас ждет с ней новый фильм.

18-летняя актриса Милли Бобби Браун, прославившаяся ролью Одиннадцатой в сериале "Очень странные дела", попала под прицел папарацци во время работы над новым проектом получивши название The Electric State ("Электрический штат "). Вроде бы это будет фильм, а сьемки проходят в Атланте.

Милли Бобби Браун / Фото: Getty Images

На фото молодая актриса была в футболке, шортах и с очень объемной прической на пляже. В руке Милли Бобби держала шоколадное мороженое. Также на девушке были розовые шлепанцы, заколки в волосах и розовый маникюр.

Пока что о фильме известно мало, но по сюжету Милли играет девушку-подростка, которая путешествует по американскому Западу с милым роботом в поисках своего младшего брата.

Милли Бобби Браун / Фото: Getty Images

Также в этой картине появится Крис Прэтт, более известный по главной роли в "Стражах Галактики". Какое точно название у фильма будет после постпродакшна пока также неизвестно.

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