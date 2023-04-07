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На пляже с мужем и дочками: Роми Стридж показала, как отдыхала в Абу-Даби

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
120
Время на прочтение
1 мин
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На пляже с мужем и дочками: Роми Стридж показала, как отдыхала в Абу-Даби

Роми Стридж с мужем и дочерьми / Фото: Instagram Роми Стридж

27-летняя нидерландская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Роми Стридж показала в блоге в Instagram фотографии из отпуска.

Роми вместе с мужем Лоренсом ван Лиувеном и двумя дочерьми провела отпуск в Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов.

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27-летняя модель показала, как они все вместе наслаждались отдыхом у бассейна, ели мороженое и ездили в торговый центр.

Также звезда опубликовала пляжные фото, где запечатлена в рубашке и в коротких шортах и шляпе. За руку она держит старшую дочь Минт, которой три года, а муж модели Лоренс держит на руках младшую малышку Джун. Сестры одеты в одинаковые платья.

(листайте фото вправо)

Ранее Роми показывала, как они с мужем и дочками устроили семейную фотосессию в family look.

(листайте фото вправо)

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Дата публикации
Просмотры
120
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