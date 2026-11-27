Жизель Бундхен с мужем и сыном / © Жизель Бундхен/Instagram

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46-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых запечатлены ее муж Хоаким Валенте и все трое детей. На одном из снимков она позирует на пляже с младшим сыном, которого подбрасывает в воздух.

Жизель Бундхен с сыном / © Жизель Бундхен/Instagram

На другом Валенте держит мальчика за руку во время прогулки у океана на закате.

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Хоаким Валенте с сыном / © Жизель Бундхен/Instagram

Есть в подборке и нежный кадр пары: модель целует мужа в щеку и держит их общего сына на руках.

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Жизель Бундхен с мужем и сыном / © Жизель Бундхен/Instagram

Особое внимание привлекли фотографии детей. Старшие сын и дочь Бундхен — 16-летний Бенджамин и 13-летняя Вивиан — проводят время с младшим братом. На одном из кадров девочка обнимает малыша, а на другом Бенджамин держит его на руках.

Дети Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Дети Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Дети Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Также модель показала, как младший сын кормит морковкой кролика, и поделилась снимками из своей повседневной жизни — занятий йогой и прогулок на природе.

Сын Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

«Количество добра, которое мы испытываем в жизни, зависит от нашей способности замечать его. Благодарность заразительна, и чем больше мы ценим красоту вокруг, тем больше радости приносим в свою жизнь и жизнь других людей. Пусть у нас всегда будет повод для благодарности — не только сегодня, но и каждый день. С Днем благодарения! Посылаю всем много любви», — написала Жизель.

Отметим, Бенджамина и Вивиан модель родила в браке с бывшим мужем, американским футболистом Томом Брэди. Пара рассталась в 2022 году после 13 лет брака. Младший сын появился у Бундхен и ее нынешнего мужа Хоакима Валенте в феврале 2025 года. Валенте — инструктор по джиу-джитсу. В декабре того же года пара тайно поженилась.

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Напомним, семья супермодели Жизель Бундхен не одобряла ее брак с тренером по джиу-джитсу.

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