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На пляже среди пальм: красивая Жизель Бундхен позировала в купальнике

На пляже среди пальм: красивая Жизель Бундхен позировала в купальнике

Жизель Бундхен/instagram.com/vaara_studio/

Топ-модель снялась в рекламе бренда одежды для активного образа жизни.

43-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – появилась в промокампании бренда VAARA. Реклама снималась на пляже.

Звезда примерила стильный слитный купальник с белой окантовкой, который красиво подчеркнул ее подтянутую фигуру, а также спортивный обтягивающий комплект для занятий спортом и длинное вязаное платье для отдыха у бассейна.

Модель предстала перед камерой фотографа практически без макияжа, а ее волосы естественно развевались по ветру.

Напомним, ранее Жизель Бундхен посетила выставку Watches and Wonders, которая состоялась в Швейцарии. На мероприятие манекенщица приехала в белоснежном брючном костюме, который состоял из короткого приталенного жакета и широких белых брюк со стрелками.

Жизель Бундхен / © Getty Images
Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

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