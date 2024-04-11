На пляже среди пальм: красивая Жизель Бундхен позировала в купальнике

Топ-модель снялась в рекламе бренда одежды для активного образа жизни.
43-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – появилась в промокампании бренда VAARA. Реклама снималась на пляже.
Звезда примерила стильный слитный купальник с белой окантовкой, который красиво подчеркнул ее подтянутую фигуру, а также спортивный обтягивающий комплект для занятий спортом и длинное вязаное платье для отдыха у бассейна.
Модель предстала перед камерой фотографа практически без макияжа, а ее волосы естественно развевались по ветру.
Напомним, ранее Жизель Бундхен посетила выставку Watches and Wonders, которая состоялась в Швейцарии. На мероприятие манекенщица приехала в белоснежном брючном костюме, который состоял из короткого приталенного жакета и широких белых брюк со стрелками.
Читайте также:
- В леопардовом купальнике и жакете на голое тело: эффектная Жизель Бундхен в новой съемке
- В мини-платье и джинсовой юбке миди: два новых выхода Жизель Бундхен в Нью-Йорке
- Модели в реальной жизни: Жизель Бундхен с сыном запечатлели на прогулке с собакой