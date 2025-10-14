ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

На пляже в Дубае: телезвезда в бикини похвасталась упругими ягодицами

Хлоя Ферри показала фолловерам в соцсети архивные фото с отдыха.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хлоя Ферри

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Британская телезвезда Хлоя Ферри скучает по отдыху в Объединенных Арабских Эмиратах, в которых она провела неделю. Поэтому, чтобы порадовать себя приятными воспоминаниями, она поделилась с фолловерами в Instagram архивными горячими снимками.

На пляже в Дубае звезда позировала в купальнике, который состоял из белого лифа, расшитого бусинами, и голубых плавок. Хлоя похвасталась на камеру упругими ягодицами и большой татуировкой.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Пляжный лук она дополнила соломенной шляпой с черной лентой, серьгами-кольцами и массивными браслетами. Волосы она собрала в низкий пучок и сделала макияж с длинными ресницами и бежевой помадой.

А еще Ферри продемонстрировала свой пышный бюст в черном купальнике.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Напомним, Хлоя Ферри показала фото в белом купальнике с золотым кольцом на лифе.

Дата публикации
Количество просмотров
110
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie