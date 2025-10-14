- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 1 мин
На пляже в Дубае: телезвезда в бикини похвасталась упругими ягодицами
Хлоя Ферри показала фолловерам в соцсети архивные фото с отдыха.
Британская телезвезда Хлоя Ферри скучает по отдыху в Объединенных Арабских Эмиратах, в которых она провела неделю. Поэтому, чтобы порадовать себя приятными воспоминаниями, она поделилась с фолловерами в Instagram архивными горячими снимками.
На пляже в Дубае звезда позировала в купальнике, который состоял из белого лифа, расшитого бусинами, и голубых плавок. Хлоя похвасталась на камеру упругими ягодицами и большой татуировкой.
Пляжный лук она дополнила соломенной шляпой с черной лентой, серьгами-кольцами и массивными браслетами. Волосы она собрала в низкий пучок и сделала макияж с длинными ресницами и бежевой помадой.
А еще Ферри продемонстрировала свой пышный бюст в черном купальнике.
