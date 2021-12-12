На пляже в Кении: участница "Холостяка-10" в бикини похвасталась стройной фигурой

Алина Ляшук показала новые фотографии с отдыха в восточной Африке.

Участница 10-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Алина Ляшук – показала снимки с отдыха в Кении. В восточную Африку она ездила вместе с участницами другого сезона "Холостяка" – Розали Номбре, Джессикой Чеги и Дашей Ставничей.

Алина продемонстрировала стройную фигуру в золотистом бикини. Позировала она на пляже.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

"Эта страна дала почувствовать мне свободу. Такое чувство, что время идет в обратном направлении. Люди здесь живут. Понимаете? Да, у них нет супер много денег и я бы сказала, что живут они бедно. Но они НЕ бедны! Они богаты! Бедны не те, у кого мало, а те, кому мало! Они не пытаются доказать соседу или другим, что у них в жизни удалось что-то лучшее, большее, выше, шире. Они не конкурируют. Они празднуют жизнь, ее вкус. Они улыбаются, даже если ты отказываешься купить у них кокос за доллар, они все равно пожелают удачного дня и улыбнутся. Улыбнутся своей широкой белозубой улыбкой", — написала Ляшук под фото.

На другом снимке Алина предстала в экстравагантном черном купальнике и с заплетенными африканскими косичками. На лице у нее отсутствовал макияж.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

"Роза пустыни", — подписала фотографию девушка.

А другая участница "Холостяка" — Джессика Чеги — продемонстрировала фигуру и упругие ягодицы в белом купальнике.

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