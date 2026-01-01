- Дата публикации
На пляже в красном бикини: модель Алессандра Амбросио отдыхает на островах
Бразильская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret встречала новый год на островах.
Алессандра Амбросио опубликовала серию красочных фотографий, представ на них в красном бикини.
Компанию в отпуске модели составил ее бойфренд Бак Палмер. Модель показала, как они отдыхали на пляже, плавали на досках, тусовались на концерте и наслаждались временем, проведенным на отдыхе.
«Девушка с острова», — подписала снимки Амбросио.
Напомним, Алессандра не только успешная модель, но и мама двух детей: 17-летней дочери Ани и 13-летнего сына Ноа. Их отец — бывший бойфренд модели, бизнесмен Джейми Мазур.