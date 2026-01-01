На пляже в красном бикини: модель Алессандра Амбросио отдыхает на островах

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Реклама

Алессандра Амбросио опубликовала серию красочных фотографий, представ на них в красном бикини.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Компанию в отпуске модели составил ее бойфренд Бак Палмер. Модель показала, как они отдыхали на пляже, плавали на досках, тусовались на концерте и наслаждались временем, проведенным на отдыхе.

Алессандра Амбросио и ее бойфренд Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

«Девушка с острова», — подписала снимки Амбросио.

Реклама

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, Алессандра не только успешная модель, но и мама двух детей: 17-летней дочери Ани и 13-летнего сына Ноа. Их отец — бывший бойфренд модели, бизнесмен Джейми Мазур.